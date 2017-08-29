Дорогу по Ольхону могут проложить по-новому

Дорога на байкальском острове Ольхон, которую распорядился сделать президент России Владимир Путин, может быть местами проложена по-новому. Сейчас региональные власти изучают, как исправить трассировку дороги, потому что она была проложена «столетия назад» и не по всей длине соответствует современным нормативами по градусам уклонов, радиусам разворотов и так далее. Об этом 29 августа 2017 года заявил на пресс-конференции губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

По словам главы региона, сейчас строить дорогу невозможно из-за жёсткого природоохранного законодательства, потому что она проходит по особо охраняемым землям Прибайкальского национального парка и находится в Центральной экологической зоне Байкала. Во время недавнего неофициального визита в область премьер-министра России Дмитрия Медведева губернатор передал ему предложения по поводу внесения изменений в федеральные законы и нормативные акты, чтобы можно было строить дорогу. К примеру, нужно вносить поправки не только в современные постановления правительства России, но и исторические, к примеру, от 13 февраля 1986 года. Руководство Прибайкальского национального парка сейчас уточняет свои границы, чтобы вывести за них дорогу от паромной переправы до деревни Харанцы.

Стоимость дороги в 2 млрд 176 млн рублей, которую назвало министерство строительства и дорожного хозяйства Иркутской области, очень приблизительна, сказал Сергей Левченко. «Если начать строить сегодня - будет одна сумма, если в следующем году – нужно прибавить процент инфляции, - сказал глава региона. – Не решено ещё, как строить: если завозить щебень определенной марки паромами – дорога будет золотая, ведь нужен 1 млн кубометров материалов. Если зимой по льду Байкала машинами небольшой грузоподъемности, будет очень долго, это ведь не КамАЗами, всего лишь ЗИЛами. Очень непросто всё спланировать и спроектировать».

Прокомментировал Сергей Левченко и заявления о других цифрах стоимости дороги, которые появились в Интернете: «Я всех желающих приглашаю, пусть расскажут, как построить дорогу за 800 млн рублей. Из Москвы легко рассуждать и рассказывать, пусть расскажут здесь».