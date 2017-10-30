Дорогу к деревне Новогрудинина отремонтировали в Иркутском районе

В Иркутском районе прошла приёмка участка дороги в 6,5 км на подъезде к деревне Новогрудинина, который был капитально отремонтирован в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы велись с марта по октябрь, общая стоимость – свыше 138 млн рублей. Об этом 27 октября 2017 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на заместителя министра строительства, дорожного хозяйства региона Евгения Липатова.

«Здесь раньше было гравийное покрытие, в минстрой поступало много обращений от граждан на плохое качество », - напомнил он. Сейчас на подъезде к Новогрудинина дорога заасфальтирована, выполнены пересечения и примыкания, съезды к домам и дворам, обустроены автобусные остановки и тротуары Сделано укрепление кюветов и откосов, проводятся работы по подключению электроосвещения.

Евгений Липатов также рассказал, что по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Шелехове осталось завершить работы по обеспечению безопасности дорожного движения на отремонтированных дорогах, включая установку искусственных дорожных неровностей, знаков, нанесение разметки, а также завершить ремонт дороги по ул. Кабельщиков. В Иркутске планируется подключить светофоры. Остались работы по технологическому присоединению линии электроосвещения к сетям на региональной дороге Иркутск – садоводство «Дорожный строитель».

Справка. С 2017 года в Иркутской области реализуется приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». В 2017 году в нормативное состояние привели 121,5 км автомобильных дорог (23,9 км федеральных дорог, 36,4 км региональных дорог, 30 км в г. Иркутске, 17,7 км в г. Ангарске, 13,5 км в г. Шелехове) и устранили 30 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (4 - на региональных дорогах, 24 – в Иркутске, 2 - в Ангарске).

Общая стоимость работ составляет 2 342,8 млн рублей, из них 778,3 млн рублей из федерального бюджета на федеральные объекты, 625 млн рублей – государственная поддержка из федерального бюджета на региональные и местные объекты, 767,8 млн рублей – из областного бюджета (в том числе субсидия городам Иркутск и Ангарск 430,4 млн рублей), 179,2 млн рублей – из местных бюджетов городов Иркутска, Ангарска, Шелехова.

Фото с сайта правительства Иркутской области.