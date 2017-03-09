Дорогу до Онгурён Ольхонского района не могут сделать из-за куска заповедной земли

Дорогу от Курмы до Онгурён власти Ольхонского района не могут привести в порядок, потому что часть территории, по которой она проходит, входит в состав Прибайкальского национального парка. Как сообщает в начале марта 2017 года газета «Байкальские зори», на заседании районной думы был принят запрос депутата Екатерины Зарбаткиной губернатору Иркутской области Сергею Левченко. Автомобильная дорога не оформлена документально, никто её не обслуживает, страдают более 500 жителей Онгурён, которые периодически оказываются отрезанными от мира. Главу региона просят помочь решить правовую коллизию.

По решению суда районные власти обязаны сделать нормальную дорогу – с шириной полотна не менее 7 м, с обочинами, дорожными и информационными знаками. Но 23-километровый участок дороги проходит по землям ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», финансирование работ на чужом земельном участке будет признано нецелевым.

«Земельный участок под автомобильной дорогой, по сведениям ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», не представляет никакой ценности как природоохранный объект. А в период распутицы и ввиду отсутствия полотна автомобильной дороги, выхода подземных вод параллельно данной дороге прокладываются различные пути следования, что также негативно влияет на окружающий природный ландшафт, – утверждает в своём запросе Екатерина Зарбаткина. – Кроме того, в зимний период на данном участке автодороги образуются снежные заносы высотой два и более метра, которые ввиду уникальности природного ландшафта, не позволяющего иного пути проезда, фактически отрезают население Онгуренского муниципального образования от сообщения с районным центром, что вызывает негативные социальные последствия».

Ранее власти предлагали «Заповедному Прибайкалью» поменять этот участок дороги площадью 69 га на равноценный, но находящийся в лесу. Однако юристы ЗП настаивают на том, что изъятие земель особо охраняемых природных территорий в пользу муниципалитетов запрещено законодательством, нельзя, по их словам, уменьшать площади нацпарков и заповедников.

Фото Иркипедии.