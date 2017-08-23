Дороги Иркутска будут перекрыты из-за массового велозаезда 26 августа

Источник: Байкал Инфо
23/08/2017 - 15:52

Из-за массового велозаезда 26 августа 2017 года с 20:00 до 21:00 в Иркутске будет ограничено движение транспорта. Как 23 августа сообщила пресс-служба администрации города, для проведения мероприятия на это время будут закрыты: ул. Нижняя Набережная, ул. Сурикова, ул. Чудотворская, ул. Цесовская Набережная, бульвар Гагарина, Красного Восстания, пер. Сударева.

Улицы будут открывать для проезда автомобильного транспорта после проезда всех участников. Стартует и финиширует велозаезд на площади перед стадионом «Труд».

Фото с сайта администрации Иркутска. 

Метки: Общество, Администрация Иркутска, Дороги, Транспорт, Иркутск
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