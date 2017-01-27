Дополнительные остановки будет делать дневной экспресс ВСЖД «Иркутск-Улан-Удэ»

Более 4,2 тысячи человек было перевезено за месяц курсирования дневного поезда № 250/249 сообщением Иркутск-Улан-Удэ на Восточно-Сибирской железной дороге. Как 27 января 2017 года сообщила пресс-служба магистрали, первый рейс по этому маршруту был запущен 20 декабря 2016 года. Максимально востребованными оказались рейсы в предпраздничные и праздничные новогодние дни. Из Иркутска в Улан-Удэ 30 декабря было перевезено около 500 человек, для этого к шести вагонам дополнительно были присоединены еще два. Основной поток пассажиров из столицы Бурятии в Иркутскую область направился 7 и 9 января – было перевезено по 340 человек.

По итогам проведенного в первый месяц анкетирования пассажиров поезда принято решение о введении дополнительных остановок на станциях Гончарово, Байкальск, Выдрино и Танхой. Также запланировано добавление в состав курсирующего поезда одного плацкартного вагона.

Результаты первого месяца работы поезда подтвердили, что пассажиров привлекают такие преимущества дневного экспресса, как выгодная стоимость проезда (от 586 рублей), удобное расписание, короткое время проведения в пути (менее 8 часов) и безопасность перевозки, особенно в зимнее время.

Напомним, что периодичность курсирования дневного экспресса три раза в неделю: поезд № 250 «Иркутск – Улан-Удэ» – вторник, пятница, воскресенье; поезд № 249 «Улан-Удэ – Иркутск» – среда, суббота, понедельник. Увеличение периодичности и дальнейшее курсирование дневного поезда будет зависеть от пассажиропотока или от количества перевезенных пассажиров в данном поезде.

Фото из архива "Байкал Инфо".