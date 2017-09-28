Дополнительные доходы Иркутска направят на социальную сферу

Бюджет Иркутска увеличен на 434 млн рублей, источником для увеличения доходной части стали собственные доходы - 145 млн рублей и межбюджетные трансферты – 289 млн рублей. Решение о внесении изменений в финансовый документ принято на очередном заседании думы города Иркутска, сообщает 28 сентября 2017 года пресс-служба мэрии. С учётом изменений доходная часть бюджета города составила 16 млрд 898 млн рублей, расходная – 17 млрд 784 млн рублей. Дефицит не изменился.

Как сообщила председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации Иркутска Альфия Валиулина, дополнительные доходы и экономия, полученная в ходе проведения муниципальных закупок, в размере 145 млн рублей направят на обеспечение деятельности учреждений социальной сферы и городского хозяйства.

На повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений дополнительного образования и культуры направят 60 млн рублей. Более 3 млн рублей направят на выплату молодым специалистам, впервые приступившим к работе в учреждениях образования и культуры. Увеличены расходы на проведение ремонтов учреждений социальной сферы на 59 млн рублей. На оснащение и содержание вновь построенных и приобретенных школ и детских садов предусмотрено10 млн. На адресную социальную поддержку иркутян будет дополнительно направлено 6 млн рублей.

Кроме этого, увеличены расходы на оплату за потребляемое электричество сетями наружного освещения, на уплату взноса региональному оператору на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, на предоставление субсидий транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам. Около 36 млн направлено на текущее содержание и ремонт объектов городского хозяйства: линии наружного освещения и инженерные сети, 11 млн предусмотрено на снос расселенных аварийных домов.

«Корректировки бюджета проведены в сторону увеличения, так как уточнены налоговые доходы, поступили трансферты. По традиции дополнительные доходы направляются в социальную сферу и на обустройство города, в том числе, поддержку молодых специалистов, педагогов и ремонт образовательных организаций», - отметил заместитель председателя Думы Иркутска Александр Ханхалаев.

Фото из архива "Байкал Инфо".