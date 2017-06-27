Дополнительная остановка появится у электрички между Черемхово и Зимой
Дополнительная остановка на станции Хотхор Восточно-Сибирской железной дороги назначается с 30 июня 2017 года назначается для пригородного поезда № 7003 сообщением Черемхово – Зима для улучшения качества обслуживания пассажиров. Как сообщает 27 июня пресс-служба ВСЖД, в связи со стоянкой поезда на ст. Хотхор с 21:31 до 21:32, прибытие этой электрички на ст.Зима назначается на 22:40 (вместо 22:38). Время указано местное.
Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
Фото из архива "Байкал Инфо".
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