Дополнительная остановка появится у электрички между Черемхово и Зимой

Дополнительная остановка на станции Хотхор Восточно-Сибирской железной дороги назначается с 30 июня 2017 года назначается для пригородного поезда № 7003 сообщением Черемхово – Зима для улучшения качества обслуживания пассажиров. Как сообщает 27 июня пресс-служба ВСЖД, в связи со стоянкой поезда на ст. Хотхор с 21:31 до 21:32, прибытие этой электрички на ст.Зима назначается на 22:40 (вместо 22:38). Время указано местное.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Фото из архива "Байкал Инфо".