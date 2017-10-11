Дом в микрорайоне Стрижи в Иркутске загорелся на уровне десятого этажа

Во время проведения монтажных работ на фасаде многоквартирного дома в микрорайоне Стрижи в Иркутске днём 11 октября 2017 года произошло возгорание. Об этом пожарным сообщили жители, передаёт пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

«Были направлены пять расчётов пожарно-спасательных частей города. Горел утеплитель под кирпичной стеной, - рассказал начальник службы пожаротушения города Павел Козин. - Пожарные предприняли действия по недопущению распространения огня на большую площадь: тушение производилось на уровне 10-го этажа с автоколенчатого подъёмника. Квартиры не пострадали, эвакуация жильцов не требовалась».

В результате пожара огнём был повреждён утеплитель наружной стены здания на площади 54 кв. м Дознаватели устанавливают точную причину пожара. Бдительность жильцов дома и их своевременный сигнал о происшествии спасли многоквартирный дом от огня.