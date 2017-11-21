Должностные оклады госслужащих проиндексируют в Приангарье на 4%

Источник: Байкал Инфо 21/11/2017 - 17:14

Комитет по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении Законодательного собрания Иркутской области 20 ноября 2017 года рекомендовал в окончательном чтении принять проект закона «Об увеличении (индексации) должностных окладов лиц, замещающих государственные должности Иркутской области». Как сообщает пресс-служба ЗС, документ предлагает с 1 января 2018 года проиндексировать должностные оклады для таких работников в 1,04 раза. На это потребуется 9,2 млн рублей, которые предусмотрены проектом закона об областном бюджете на предстоящий трехлетний период. Последний раз индексация проводилась в 2013 году.

В окончательном чтении депутаты также рекомендовали принять изменения в закон «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области». Во втором чтении комитет одобрил поправки, внесенные заместителем председателя Законодательного собрания Натальей Дикусаровой, которыми предложено предусмотреть возможность присвоения знака отличия «За честь и мужество» посмертно, а также устанавливается порядок вручения награды в таких случаях.

В окончательном чтении также рекомендовано принять изменения в закон Иркутской области «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области», которым областное законодательство приводится в соответствие с федеральным. В частности, из компетенции регионов РФ исключаются создание профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований, выполняющих горноспасательные работы.

Комитет также одобрил проект соглашения о сотрудничестве между Государственным собранием Республики Саха и Законодательным собранием Иркутской области. Как сообщил председатель комитета Борис Алексеев, соответствующий проект соглашения поступил в областной парламент от коллег из Якутии. Документ был подписан председателем Государственного собрания Якутии Александром Жирковым 26 октября, и теперь будет вынесен на рассмотрении сессии Законодательного собрания Иркутской области.

Метки: Общество, Власть, Законодательное собрание Иркутской области, Иркутская область
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