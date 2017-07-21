Долги по зарплате в Иркутской области остались только в строительной сфере - Иркутскстат

В Иркутской области постепенно снижается задолженность по зарплате в сфере экономики. За шесть месяцев 2017 года в крупных и средних организациях она сократилась с 96,4 до 57,5 млн рублей (на 40% - за год, по отношению к июню – на 14%). Как сообщает 21 июля Иркутскстат, в июне полностью ликвидированы долги перед работниками обрабатывающих производств.

В течение трех месяцев существовала, но к маю была погашена задолженность в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха. Вся сумма оставшейся задолженности приходится на строительные организации Иркутска, не имеющие собственных средств для расчётов с работниками. Эта задолженность носит хронический характер, она возникла более года назад и постепенно снижалась, но в последний месяц осталась неизменной.

Не получили своевременно зарплату 502 человека, на каждого из них приходится в среднем по 114,5 тыс. рублей заработанных, но не полученных средств.