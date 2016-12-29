Долги по услугам ЖКХ в Иркутске помогают сократить баннеры с адресами неплательщиков

В Иркутске баннер с указанием адресов квартир, где живут должники по оплате коммунальных услуг, и суммой их долга оказался действенным - свои задолженности погасили 60% человек из списка неплательщиков Восточной управляющей компании, размещённого по адресу: ул. Ленина, 25. Такая мера воздействия будет применяться и дальше, сообщил председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Евгений Дроков на депутатских слушаниях 28 декабря 2016 года. По информации мэрии, основными причинами возникновения кредиторской задолженности управляющих организаций являются несвоевременная или неполная плата жильцов за коммунальные услуги и повышение тарифов.

Общий долг управляющих компаний по оплате услуг ЖКХ в Иркутске на 1 декабря 2016 года составляет 1 млрд 10 млн рублей, из которых большая часть будет погашена до конца года. Объём просроченной задолженности от 3 до 12 месяцев составляет 23%, а просроченной более чем на год – 17%.

Евгений Дроков сообщил, что по данным управляющих организаций, за жилищно-коммунальные услуги платят от 88% до 96% населения. Низкий процент (менее 90%) платежей у домов в плохом состоянии, которых в Иркутске 36% от общего количества многоквартирных домов. Активнее за коммунальные услуги жильцы платят к концу года.

Для того, чтобы не допускать возникновения большой задолженности, 62 управляющие компании перешли на прямые расчёты с ресурсоснабжающей компанией, к 1 декабря этого года было открыто более 80 тыс лицевых счетов (40% от общего населения города), сообщил Евгений Дроков.

Задолженность населения на прямых расчетах, как отметил заместитель директора по сбыту ООО «Иркутскэнерго» Андрей Харитонов, составляет 317 млн рублей. Для борьбы с несвоевременной оплатой коммунальных услуг, жильцам начисляются пени, в отдельных случаях приостанавливается горячее водоснабжение, водоотведение, электро- и газоснабжение.