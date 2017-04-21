До середины лета на север Иркутской области планируют завести 80% топлива

Вскрытие ото льда реки Лены и её притоков весной 2017 года ожидается на семь-девять суток раньше обычного. На заседании экспертного совета Ленского бассейна по вопросам внутреннего водного транспорта и организации завоза грузов в навигацию для нужд Иркутской области и Якутии об этом сообщила заместитель начальника Иркутскгидромета Людмила Помогаева. Как сообщает 21 апреля пресс-служба регионального правительства, планируется до 15 июля завезти в северные районе не менее 80% топлива на предстоящую зиму.

Предстоящая навигация, также как и в предыдущие три года, будет проходить в крайне сложных гидрологических условиях, связанных с низким уровнем воды на реках Ленского бассейна. Другим обстоятельством, осложняющим завоз топливно-энергетических ресурсов в северные районы, станет продолжение поставок труб и оборудования для строительства газопровода «Сила Сибири».

Учитывая прогноз, представленный метеорологами, и планы перевозки грузов, которые из-за газовиков и нефтяников еще не сформированы окончательно, заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Вовк попросил экспертов сосредоточиться на включении в рабочий ритм навигации без раскачки, с самого первого дня.

По словам врио заместителя министра по жилищной политике, энергетике и транспорту Иркутской области Максима Тюрюмина, завоз ТЭР пройдёт в объеме 2016 года, но доля дорогого жидкого топлива уменьшится, его заменят более экономичные виды топлива, к примеру, уголь. К примеру, в Бодайбинский район привезут на 2600 тонн (на 50%) меньше мазута.

На обеспечение северных территорий ТЭР в областном бюджете предусмотрено более 1 млрд рублей, что сравнимо с 2016 годом. Сформирована рабочая группы по организации работы Осетровско-Ленского транспортного узла и реализации программы северного завоза в области и республике. Уже заключены договоры на поставку в навигационный период 2017 года 46,5 тыс. тонн угля в Бодайбинский район на сумму 302 млн рублей. Как сообщили в министерстве, к открытию навигации на осетровских причалах будет достаточный запас угля, чтобы груженые суда ушли в рейсы без задержек.