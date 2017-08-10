До ноября изменится расписание несколько электричек в Слюдянском районе

Источник: Байкал Инфо
10/08/2017 - 14:39

В Иркутской области расписание движения пригородных поездов № 6334 сообщением Иркутск-Сортировочный – Байкальск и №6336 сообщением Байкальск – Выдрино изменится с 16 августа по 1 ноября 2017 года. Как 10 августа сообщила пресс-служба Байкальской пригородной пассажирской компании это связано с ремонтом железнодорожной инфраструктуры на участках Большой Луг – Подкаменная и Слюдянка-1 – Утулик.

Подробную информацию о движении пригородных поездов можно получить на официальном сайте АО «Байкальская пригородная пассажирская компания» (www.БППК.РФ) в разделе «Расписание».

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Общество, Байкальская пригородная пассажирская компания, Транспорт, Слюдянский район
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