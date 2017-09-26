До нового года в Иркутской области закупят 100 машин скорой помощи

Дополнительные средства на покупку автомобилей скорой помощи для районов планируют предусмотреть в бюджете Иркутской области на 2017 год. Как 26 сентября 2017 года сообщила пресс-служба Законодательного собрания региона, с таким заявлением выступил председатель областного парламента Сергей Брилка на сессии, которая прошла накануне. «Считаю, что средства могут быть выделены при осенней корректировке бюджета», – сказал председатель.

Вопрос обеспеченности районов медицинским автотранспортом обсуждался в рамках правительственного часа. Депутат Андрей Микуляк обратился к выступавшему с докладом министру здравоохранения Иркутской области Олегу Ярошенко с вопросом о нехватке автомобилей скорой помощи в Братском районе. Коллегу поддержала вице-спикер Наталья Дикусарова, отметившая, что аналогичная проблема существует в Тайшетском и Чунском районах – там требуется пять и пятнадцать машин соответственно. Министр сообщил, что в целом отдаленным районам сейчас не хватает около 60 автомобилей скорой помощи, но с учетом того, что часть действующего автопарка устарела, необходимо приобрести около 200 машин. По приблизительным оценкам, стоимость одной машины скорой помощи может составить около 3 млн рублей. Остроту вопроса в территориях подчеркнули и депутаты Законодательного собрания Дмитрий Баймашев, Геннадий Нестерович, Тимур Сагдеев.

«Проблема более чем серьезная. Жители любого населенного пункта области, даже самого маленького, должны иметь возможность своевременно получать врачебную помощь. Это обеспечение принципа равного доступа к медицинским услугам, закрепленного законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Также это непреложное требование для сохранения жизни и здоровья людей. Ситуаций, когда врач не приехал к больному или пациента не госпитализировали из-за отсутствия транспорта, быть не должно. Сегодня областной бюджет позволяет нам приобрести автомобили скорой помощи для нужд отдаленных территорий. Не стоит откладывать решение этого вопроса на 2018 год. Уже в рамках бюджета нынешнего года возможно предусмотреть средства на покупку ста машин. В 2018 году приобрести еще 100 автомобилей, полностью решив эту проблему», – заявил Сергей Брилка.

По словам председателя ЗС, в нескольких районных центрах Иркутской области в последние годы были построены крупные медицинские учреждения. Так, в ближайшее время будет завершено строительство центральной районной больницы на 155 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену в Боханском районе. Также близится к завершению строительство стационара при ЦРБ в Аларском районе. «Оснащенность территорий автомобилями скорой помощи позволит своевременно доставлять больных из отдаленных населённых пунктов в райцентры, где им будет оказана квалифицированная медицинская помощь в комфортных условиях», – подчеркнул Сергей Брилка.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.