До конца года в Тулунском районе построят восемь фельдшерско-акушерских пунктов

За два месяца в Тулунском районе будут построены восемь фельдшерско-акушерских пунктов. Уже состоялся аукцион на выполнение работ, в ближайшие дни будет заключен муниципальный контракт с подрядчиком. Об этом 26 июля 2017 года сообщает пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области. За ходом работ следит депутат ЗС от города Геннадий Нестерович. ФАПы появятся в посёлках Евдокимово, Целинные земли и 1-ое отделение ГСС, сёлах Едогон, Уйгат и Гадалей, деревнях Нижний Бурбук и Трактово – Курзан.

Стоимость каждого ФАПа составляет около 7 млн рублей, средства были выделены из областного бюджета по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы. По словам Геннадия Нестеровича, новые пункты будут построены взамен обветшавших. «Учитывая отдалённость данных населённых пунктов от города, работа ФАПов, где можно получить первую медицинскую помощь, крайне важна и востребована. Тем более, что в наших деревнях и посёлках проживает очень много людей преклонного возраста», – отметил депутат.

Как рассказал заместитель председателя комитета по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского района Егор Клусс, в стоимость строительства включено возведение самого здания, а также покупка оргтехники и мебели. Установкой медицинского оборудования будут заниматься региональный минздрав и Тулунская городская больница, в ведении которой находятся сельские ФАПы. Вместе с тем, по мнению представителя местной администрации, есть необходимость одновременно со средствами на строительство объекта, выделять финансы на его оснащение медицинским оборудованием. Геннадий Нестерович подчеркнул, что вопрос обеспечения ФАПов медоборудованием решён с больницей и минздравом, были даны гарантии, что сразу после сдачи объектов все необходимое оборудование установят.

Напомним, каждый объект, строительство и ремонт которого предусмотрены в 2017 году законом о бюджете области, а также эффективность расходования бюджетных средств, находятся на контроле депутатского корпуса. Такую задачу перед парламентариями поставил председатель ЗС Сергей Брилка.