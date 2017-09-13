До Иркутска докатилась волна ложных минирований

В Иркутске 13 сентября 2017 года было зафиксировано несколько сообщений о ложном минировании различных зданий. Ни одно из сообщений не подтвердилось, звонившие пока не найдены. Как сообщают иркутяне в социальных сетях, утром поступила информация о минировании ТЦ «Европарк» в Ново-Ленино, оттуда эвакуировали персонал и посетителей. Позже «заминировали» ТЦ «Ручей» в микрорайоне Синюшина Гора, аграрный, авиационный техникумы, техникум транспорта и строительства, торгово-развлекательный центр «Jam молл». Звонки поступили по поводу сразу нескольких школ - №№ 3, 11, 22, 23, 71. Везде приезжала полиция, пожарная машина, скорая помощь, собирались родители. Об этом сообщает группа Вконтакте https://vk.com/irkdtp.

Фото из группы Вконтакте.