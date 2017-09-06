До декабря изменится расписание пассажирского поезда №75 Нерюнгри - Москва

Источник: Байкал Инфо
06/09/2017 - 17:12

Расписание движения пассажирского поезда №75 сообщением Нерюнгри – Москва изменится на участке Лена – Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги с 7 сентября по 5 декабря 2017 года. Как сообщает 6 сентября пресс-служба ВСЖД, на станцию Лена поезд будет прибывать в 22:20 по местному времени, а отправляться оттуда в 23:13 (+ 23 минуты к привычному расписанию). Проследование поезда от ст. Лена до ст. Тайшет пройдёт по измененному графику с отклонением от нормативного времени от 11 до 23 минут.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Фото из архива "Байкал Инфо".

Метки: Общество, Восточно-Сибирская железная дорога, Иркутская область, Транспорт, Россия, Якутия
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