До 12 тыс. рублей подняли зарплату вспомогательному персоналу в Саянске

Источник: Байкал Инфо
06/04/2017 - 12:38

Единую зарплату в 12 тыс. рублей с 1 апреля 2017 года будет получать вспомогательный персонал учреждений бюджетной сферы в Саянске, для многих это означает повышение доходов. Об этом 5 апреля рассказал мэр Олег Боровский на встрече с населением, в которой участвовал председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка. «Я абсолютно не сторонник того, чтобы работникам приходилось судиться с государством», - сказал мэр. Он напомнил, что часть работников по решению суда получают 12 тыс. рублей, а те, кто не прошёл через суды, – 8 тыс. рублей.

По мнению Сергея Брилки, в таком направлении действуют не только в Саянске. «Направление совершено правильное, - сказал он. – Важно, чтобы сбалансировались бюджеты. Это надо держать под контролем, чтобы вдруг, скажем,  в сентябре не закончились у города деньги». Олег Боровский рассчитывает справиться с ситуацией до конца года.  «Даже 12 тысяч я не считаю такой уж слишком серьёзной суммой, но это хотя бы шаг, - заметил мэр. - Социальная справедливость должна быть. Все должны за одинаковую работу получать одинаковую плату».

Фото Марии Рымаревой

 

  • Рымарева Мария
Метки: Общество, Власть, Деньги, Боровский Олег, Брилка Сергей, Работа, Саянск
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