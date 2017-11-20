Дмитрий Патрушев посетил с рабочим визитом Волгоградскую область

Председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев совершил рабочую поездку в Волгоградскую область, в рамках которой состоялась встреча с губернатором региона Андреем Бочаровым. Как сообщает 20 ноября 2017 года пресс-служба банка, стороны обсудили перспективы взаимодействия банка и администрации области, а также подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ направлен на решение приоритетных задач социально-экономического развития Волгоградской области, укрепление ее экономического и промышленного потенциала. В частности, подписанное соглашение предусматривает создание условий для привлечения инвестиций в сферы сельского хозяйства, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, промышленного производства. Банк продолжит развивать региональный сектор банковских услуг, работать по направлению кредитования предпринимателей, в том числе из сегмента МСБ, населения региона.

«Уверен, что подписанное соглашение станет надежным фундаментом для дальнейшего успешного взаимодействия банка и администрации области», – отметил Дмитрий Патрушев. – РСХБ работает в регионе с 2001 года и в дальнейшем намерен только расширять свое присутствие. Всего за время деятельности банка в экономику Волгоградской области было направлено более 70 млрд рублей, при этом порядка 80% всех средств выдано заемщикам из сектора АПК. В то же время мы расширяем сферу своих интересов и активно развиваем сотрудничество с предприятиями из ряда приоритетных отраслей экономики».

Один из таких проектов – строительство завода ООО «Быковогаз». Предприятие разрабатывает Южно-Кисловское газоконденсатное месторождение, возможности технического комплекса позволяют добывать и транспортировать газ. Банк оказал поддержку в реализации инвестиционного проекта на сумму 1,35 млрд рублей. В рамках рабочей поездки Дмитрий Патрушев принял участие в церемонии открытия завода. Запуск газоконденсатного месторождения с установкой комплексной подготовки газа стал первым этапом масштабного проекта, который включает в себя введение в эксплуатацию еще нескольких скважин и строительство инновационного завода по выделению из газа белка для его последующего использования в качестве высокоэффективной добавки к кормам для животных.

Как отметил Дмитрий Патрушев, подобные проекты наглядно демонстрируют результат продуктивного взаимодействия финансового сектора, органов власти и предприятий реального сектора.

Справка. АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.