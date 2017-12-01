Дмитрий Патрушев и Игорь Тарасенко обсудили перспективы расширения сотрудничества РСХБ и Приморского края

В Москве состоялась рабочая встреча председателя правления АО «Россельхозбанк» Дмитрия Патрушева и врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, в ходе которой стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества. Как сообщает 1 декабря 2017 года пресс-служба банка, особое внимание было уделено финансированию Россельхозбанком инвестиционных проектов, направленных на комплексное развитие экономики региона. Участники переговоров также рассмотрели вопросы поддержки малого и среднего бизнеса и повышения доступности банковских услуг для населения.

«Дальний Восток и, в частности, Приморье является одним из приоритетных регионов для Россельхозбанка. За время своей деятельности РСХБ вложил в экономику Приморского края более 84 млрд рублей, - сказал Дмитрий Патрушев. - Мы адаптируем наши продукты под особенности региона, расширяем количество точек продаж, проводим на регулярной основе встречи с потенциальными инвесторами и руководством предприятий Приморья. РСХБ готов участвовать в финансировании перспективных проектов края и способствовать раскрытию его социально-экономического потенциала».

На встрече было отмечено, что Россельхозбанк является опорной финансовой организацией для стратегической отрасли экономики Приморского края – агропромышленного комплекса и поддерживает сельхозпроизводителей Приморья из всех сегментов бизнеса, предоставляя заемные средства как на текущие, так и на инвестиционные цели.

Справка. АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.