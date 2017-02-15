Для студентов и преподавателей ИГУ выпустят универсальную карту Сбербанка

Соглашение о сотрудничестве подписали 15 февраля 2017 года Иркутский государственный университет и Байкальский банк Сбербанка. Как сообщает пресс-служба вуза, одним из пунктов соглашения стала реализация проекта уже известного в стране под названием «Кампусная карта». Уже в скором времени банк планирует выпустить для студентов и преподавателей ИГУ универсальную карту с индивидуальным дизайном, которая объединит в себе полноценную банковскую карту, а также пропуск в учебные корпуса и общежитие университета.

На карту студентам будет зачисляться стипендия, её также можно использовать для оплаты покупок и снятия наличных в России и по всему миру. С картой ИГУ её держателю будут доступны современные банковские услуги – мобильный банк, интернет-банк, а также владелец сможет подключиться к программе «Спасибо от Сбербанка» и пользоваться бонусами от безналичных расчетов. Кстати, для студентов они бонусы «Спасибо» выше, чем для остальных участников программы.

«Проект «Кампусная карта» разработан Сбербанком специально для вузов и связан с использованием новых банковских технологий. Мы рады, что теперь он подкрепит и наше тесное сотрудничество с Иркутским государственным университетом. В Иркутске это второй вуз, который стал нашим партнером по проекту, и мы надеемся, что после успешного старта и другие учебные заведения проявят к нему большой интерес», - отметил руководитель Байкальского банка Анатолий Песенников.

Кроме того, в рамках сотрудничества со Сбербанком студенты одного из крупных вузов Приангарья получат возможность проходить практику в Сбербанке, также специалисты банка готовы делиться со студентами профильных институтов и факультетов госуниверситета своими знаниями в период специальных лекций. Банк намерен продолжать пополнять библиотеку вуза специализированной литературой из корпоративной библиотеки Сбербанка.

Ректор ИГУ, профессор Александр Аргучинцев сказал: «Для Иркутского государственного университета важен весь комплекс соглашений, достигнутых со Сбербанком. Это не только собственно выпуск кампусных карт, но и наладка современных систем доступа в учебные корпуса и общежития ИГУ (а сейчас на балансе университета более 30 крупных зданий в г. Иркутске), а также реализация программ учебных, производственных и преддипломных практик, организация специальных курсов лекций для наших студентов, возможная сертификация ИГУ как исследовательской организации для выполнения научно-исследовательских работ в интересах Сбербанка, предоставление обучающимся специального льготного кредита на оплату учебы в рамках трехстороннего соглашения Минобрнауки России, ИГУ и Сбербанка (этой возможностью уже воспользовались 12 студентов ИГУ), формирование в ИГУ специальной библиотеки Сбербанка и многое другое».