Для резидентов турзоны «Ворота Байкала» в 2018 году снимут барьеры

В начале 2018 года будет объявлен конкурс для строительства инженерной инфраструктуры особой экономической зоны «Ворота Байкала» в Слюдянском районе. Из бюджета Иркутской области на это будет выделено 124,4 млн рублей, заявил министр экономического развития Евгений Орачевский, сообщает 7 декабря 2017 года пресс-служба регионального правительства. Проектно-сметная документация уже подготовлена.

На заседании наблюдательного совета турзоны Виктор Григоров, представитель якорного резидента особой экономической зоны – «Горы Соболиной», отметил, что таким образом для действующих резидентов будут сняты барьеры, препятствующие началу реализации инвестиционных туристических проектов.

Региональное правительство намерено контролировать исполнение резидентами обязательств. В конце декабря 2017 года состоится заседание экспертного совета, на котором будут рассмотрены вопросы перезаключения соглашений с двумя действующими резидентами - ООО «Байкал-Аква» и ООО «Гринвальд-Байкал», а также рассмотрен инвестиционный проект потенциального резидента.

Кроме того, было решено аккумулировать федеральные, региональные и муниципальные механизмы государственной поддержки для комплексного развития территории. Будут приложены консолидированные усилия по продвижению туристического потенциала Байкальска.