Для благоустройства парка при храме в Шелехове ИркАЗ выделил 1 млн рублей

Пожертвование в 1 млн рублей на благоустройство территории, прилегающей к храму святых апостолов Петра и Павла в Шелехове, выделил Иркутский алюминиевый завод в рамках своей благотворительной деятельности. Как сообщает 8 сентября 2017 года пресс-служба РУСАЛа, деньги пойдут на изготовление и монтаж кованой металлической ограды для храмового парка.

«Установка ограды уже начата, увидеть её может любой желающий. Это уникальный объект, ничего подобного в городе нет, – рассказал настоятель храма, протоиерей Александр Куренков. – ИркАЗ поддерживает нас не только финансово, но и техникой - помогали перевозить грунт и выравнивать участок».

Напомним, внутренняя отделка храма и благоустройство территории ведется в течение нескольких лет на средства местных благотворителей. Помимо резной ограды в парке планируется построить лестницу, по обе стороны от которой будут проведены искусственные ручьи. Центром композиции станет небольшой фонтан. Кроме того, на территории сделают дорожки для прогулок, установят лавочки и посадят газонную траву.

«Это одно из самых красивых мест в нашем городе, – отметил генеральный директор ИркАЗа Олег Буц. – Мы рады быть причастными к реализации этого проекта и способствовать тому, чтобы в Шелехове появился такой парк, где можно отвлечься от суеты и подумать о важном».

Когда в храме завершатся отделочные работы, он сможет одновременно принимать до 1500 прихожан, а в дни церковных праздников – до 3000.

«Для каждого человека очень важно иметь нравственный ориентир. Он дает необходимую опору, помогает принимать решения в неоднозначных ситуациях. Таким ориентиром могут служить духовные ценности. И храм, который их несет, должен выглядеть достойно и внушать уважение», – считает начальник центральной лаборатории ИркАЗа Анжелика Долгопольская.