Для ансамбля песни и танца «Степные напевы» в Усть-Ордынском ремонтируют помещение

Глава Усть-Ордынского Бурятского округа Марина Иванова проинспектировала ремонтные работы в помещении государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы», сообщает 21 июля 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области. У ансамбля нет до сих пор собственного здания. Есть планы в перспективе начать работу по строительству здания с концертным залом. А пока в переходный период ансамбль располагается в двух зданиях – в киноконцертном зале «Эрдэм» в посёлке Усть-Ордынском и в арендованном здании по улице Тимирязева.

«До этого года коллектив располагался только на втором этаже, но для создания условий для творческой деятельности ансамбля за счет областного бюджета был арендован также первый этаж здания. В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 – 2020 годы было выделено 655 тыс. рублей, в текущем году за аренду обоих этажей по госпрограмме предусмотрено 1 млн 311 тыс. рублей. На первом этаже располагается теперь часть артистического состава, проходят репетиции танцевальной группы», – отметила Марина Иванова.

Кроме того, по словам главы округа, в конце 2016 года из средств областного бюджета было дополнительно выделено более 1 млн. 300 рублей на укрепление материально-технической базы ансамбля. Эти средства были направлены на приобретение костюмов, музыкального оборудования и оборудования для танцевального зала.

В прошлом году государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» отметил 25 лет творческой деятельности. Эта дата со дня официального присвоения статуса государственного ансамбля, а фактически самодеятельный ансамбль был создан гораздо раньше – в 1976 году. Директор ансамбля Анжелика Толстикова сообщила, что в коллективе трудятся 45 человек, из них 36 - вокалисты, артисты оркестра и балетной группы. Ежегодно ансамбль осуществляет активную гастрольную деятельность, например, в 2016 году ансамбль выезжал 46 раз на гастроли. В этом году значительная часть концертной деятельности будет посвящена юбилейным датам – 80-летию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского округа.

Как подчеркнула директор, условия работы ансамбля в этом году за счет расширения арендуемой площади и проведенному ремонту значительно улучшились, особенно для танцевальной группы. Оборудовали специальный пол, который является основным элементом любой танцевальной студии. Также смонтированы зеркала и балетные хореографические станки. Укрепление материально-технической базы позволило создать полноценные условия для профессиональной деятельности «Степных напевов».