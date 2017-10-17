Диски для штанги скинули на иномарку хоккеиста в Иркутске

В Иркутске полицейские ищут свидетелей падения дисков для штанги на автомобиль «Мерседес». Как сообщает 17 октября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне в полицию обратился иркутянин, который рассказал, что неизвестные повредили его машину, которую он припарковал в одном из дворов на ул. Верхняя Набережная. Правоохранители предполагают, что неустановленные граждане сбросили спортивный инвентарь на автомобиль с верхних этажей стоявшего рядом с ним дома. Граждан, ставших свидетелями инцидента, полицейские просят обратиться по телефонам 21-29-37 или 02 (112 – с мобильного)

Видеозапись с жалобой на повреждение указанного автомобиля выложил на своей странице в социальной сети Instagram игрок иркутской хоккейной команды "Байкал-Энергия" Александр Егорычев.

Фото из группы "ДТП 38 RUS" в социальной сети "Вконтакте", видео пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.