Директора сельхозпредприятия в Иркутской области будут судить за долги по зарплате

Директора ООО «СХ Кундуйское» будут судить в Иркутской области за невыплату заработной платы работникам. Как 12 апреля 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по региону, мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 1451 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

По версии следствия, с марта по июль 2016 года руководство предприятия, имея деньги на расчетном счёте, полностью не выплачивало зарплат 45 работникам предприятия. Сумма задолженности составила более 1,5 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Фото из архива "Байкал Инфо".