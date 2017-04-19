Директор Усольского гвардейского кадетского корпуса уволен

Директор Усольского кадетского гвардейского корпуса Мирза Ахадов освобождён от занимаемой должности, на которую был назначен всего четыре месяца назад. И.о. назначена заместитель директора по учебной работе Тамара Соколова. Об этом сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова на сессии Законодательного собрания 19 апреля 2017 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Министр подчеркнула, что Усольский кадетский гвардейский корпус уже более полугода находится на особом контроле министерства образования. Не реже одного раза в неделю в образовательную организацию выезжают специалисты министерства. За учреждением закреплен куратор – начальник управления общего и дополнительного образования, социальной адаптации отдельных категорий детей Екатерина Прудкая.

«К сожалению, мы не нашли поддержки и содействия в решении проблем образовательной организации у действующего руководства кадетского корпуса. В настоящее время ведется работа по отбору кандидатов на должность руководителя», – отметила Валентина Перегудова. Министр подчеркнула, что при отборе кандидатов будет учитываться мнение всех заинтересованных структур. Назначение специалиста на должность будет произведено по итогам комиссионной аттестации на соответствие претендента должности руководителя. Министр призвала участвовать в конкурсе сильных и харизматичных мужчин-военных.