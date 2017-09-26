Директор ИНК Марина Седых возглавила рейтинг «25 женщин-руководителей российского бизнеса»

Депутат Законодательного собрания Иркутской области, генеральный директор ИНК Марина Седых возглавила общероссийский рейтинг «25 женщин-руководителей российского бизнеса», ежегодно составляемый журналом «РБК». Как 25 сентября 2017 года сообщила пресс-служба областного парламента, во время сессии ЗС весь депутатский корпус областного парламента поздравил коллегу. Председатель Сергей Брилка отметил, что это лидерство и столь высокая оценка управленческого мастерства – закономерная награда за энергию, профессионализм и каждодневный труд Марины Седых.

«Много лет вы успешно руководите одной из крупнейших независимых компаний на российском нефтегазовом рынке. Именно ИНК в 2001 году первой приступила к промышленной эксплуатации месторождений углеводородного сырья в Иркутской области, развеяв миф о невозможности освоения нефтяных и газовых богатств Восточной Сибири. При этом возглавляемая вами компания не похожа ни на одну другую и движется по уникальному пути развития. Об успешности этого пути лучше всего говорят цифры: десятки миллионов тонн накопленного объема добычи и переработки углеводородов, сотни миллиардов рублей выручки и, что наиболее показательно, инвестиций в развитие. Иркутская нефтяная компания – крупнейший налогоплательщик Приангарья, предприятие, которое активно разрабатывает и реализует социальные и благотворительные программы, направленные на повышение качества жизни наших земляков. Отдельных слов благодарности заслуживает ваше внимание к вопросам экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов», – подчеркнул Сергей Брилка.

Депутаты пожелали Марине Седых и возглавляемой ею компании и в дальнейшем сохранить командность как одну из базовых ценностей ИНК, всегда соответствовать вызовам времени, принимать и реализовывать отраслевые и государственные стратегические решения.

Марина Седых третий год подряд не покидает топ-3 рейтинга, но впервые стала лидером списка. Карьеру начинала юристом на государственных предприятиях, а ИНК руководит с 2000 года. В 2016 году эта компания, один из крупнейших независимых игроков на российском нефтегазовом рынке, нарастила добычу углеводородного сырья по сравнению с 2015-м на 39%, до 7,8 млн тонн. В июле ИНК отчиталась об открытии двух новых нефтяных месторождений в Иркутской области и перечислении в бюджет региона 6,7 млрд рублей в виде налогов в первые шесть месяцев 2017 г. (в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года).

ИНК заняла 92 место среди 500 крупнейших по выручке компаний России по версии информационно-аналитического агентства РБК. За год компания поднялась в списке на три позиции. По прибыли ИНК заняла 26 строчку, по стоимости активов – 116. ИНК участвует в рейтинге «РБК 500» с 2015 года. Стартовав со 105 места, за два года компания поднялась на 13 позиций. Кроме того, ИНК дважды входила в топ-50 самых быстрорастущих компаний России по версии РБК.

Фото с сайта ЗС Иркутской области.