Девять спортсменов Иркутской области стали мастерами спорта России

Министерство спорта России присвоило спортивное звание «Мастер спорта России» девяти спортсменам Иркутской области, занимающимся бодибилдингом, велоспортом-шоссе, пулевой стрельбой, конькобежным спортом, дзюдо, пауэрлифтингом. Об этом 28 июня 2017 года сообщает пресс-служба минспорта Приангарья со ссылкой на соответствующий приказ министра спорта России Павла Колобкова.

Мастером спорта по бодибилдингу стала Светлана Сапунова, которая завоевала серебряную медаль на Кубке России по бодифитнесу среди женщин.

По велоспорту-шоссе спортивное звание «Мастер спорта России» присвоено иркутянину Александру Улитину и ангарчанину Станиславу Мальцеву. Оба спортсмена стали победителями чемпионата Сибирского федерального округа по велоспорту-шоссе в индивидуальной гонке на время. Александр Улитин занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Олимпиец» у тренера Юрия Киселева. У Станислава Мальцева тренерами являются Кирилл и Владислав Черемных.

По пулевой стрельбе мастером спорта России стал иркутский стрелок Никита Московских, который успешно выступил на Кубке России по стрельбе из пневматического оружия. Тренируется спортсмен у Елены Чикишевой.

Ангарчанин Никита Горяшин стал мастером спорта России по конькобежному спорту. Он занимается в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Ермак» у тренера Андрея Бобылева.

Мастером спорта России по дзюдо стал Бахриддин Муминов, который в настоящее время тренируется в детско-юношеской спортивной школе «Зенит». Тренеры – Алексей Утенин и Сергей Гончаров.

Три спортсмена Иркутской области стали мастерами спорта России по пауэрлифтингу. Это иркутянка Вера Кайнова (тренеры – Иван Жидков и Александр Деханов), Софья Соболевская из Бирюсинска (тренер – Юрий Крук) и Денис Олефир из Нижнеудинска (тренер – Денис Пухов). Все спортсмены успешно выступили на первенстве России по пауэрлифтингу (троеборье) среди юниоров и юниорок, которое прошло в конце января текущего года в Ижевске.