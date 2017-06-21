Девушку с наркотиками задержали в Иркутске росгвардейцы

Источник: Байкал Инфо
21/06/2017 - 11:54

В Иркутске задержали 27-летнюю девушку, подозреваемую в незаконном хранении наркотических средств. Как сообщает 21 июня 2017 года пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области, росгвардейцы заметили на улицах Иркутска иномарку, которая двигалась по полосе встречного движения и резко затормозила перед патрульным автомобилем. Находившиеся в машине девушки заметно нервничали, одна из них прятала под курткой коробку, в которой, по ее словам, находились шприцы. Однако помимо шприцов правоохранители заметили в коробке два пакета с порошкообразным веществом.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Экспертиза показала, что изъятое у девушки вещество является наркотическим средством синтетической группы. 

Метки: Происшествия, Управление Росгвардии по Иркутской области, Иркутск
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