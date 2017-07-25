Девушка и парень погибли в дорожной аварии в Тулуне

Два человека погибли в дорожной аварии с участием автомобилей Toyota Mark-II и Toyota Premio, которая произошла около 2.00 в ночь на 25 июля 2017 года на ул. Гидролизной в Тулуне. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, предварительно установлено, что 22-летний водитель автомобиля Toyota Mark-II выбрал небезопасную скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Toyota Premio. В результате ДТП семь человек получили травмы различной степени тяжести, уже в больнице скончались 17-летняя девушка и 18-летний парень - пассажиры Mark-II.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. У водителей обоих транспортных средств взяты анализы крови на исследование. По факту аварии проводится проверка.