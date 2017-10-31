Девочку из Качугского района наградили медалью «За спасение погибающих на водах»

Шестиклассницу из села Бирюльки Качугского района Валю Усову, которая не дала утонуть в реке Лена трехлетнему малышу, наградили медалью «За спасение погибающих на водах». Об этом 31 октября 2017 года сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Случай, произошедший в апреле, всколыхнула всё село: в реке едва не утонул трёхлетний малыш. Лена течёт через центр села и является любимым местом местной ребятни. Тёма гулял вместе с другими соседскими детьми. Впятером они вышли на самодельный мостик, откуда рыбачили старшие мальчики. Вдруг самый маленький поскользнулся и упал в открытую воду. «Сначала мы все растерялись, начали кричать, звать на помощь, но никого из взрослых поблизости не было, - вспоминает Валя Усова. – Мальчики кидали ему удочку, но маленький Тёма не мог за неё ухватиться. Он барахтался в воде, захлёбывался, и его уже относило течением на глубину. Тогда побежали искать взрослых. Я понимала, что Тёма не сможет продержаться так долго и погибнет».

Решительность и бесстрашие хрупкой девочки поразили даже взрослых. Несмотря на перенесённую операцию на сердце, рискуя собственной жизнью, Валя по берегу спустилась в реку по грудь в ледяную воду, подтянула к себе мальчика и вытолкнула его на лёд у берега, а затем выбралась сама. Самостоятельно маленький Артём идти не мог, поэтому Валентина взяла его на руки и понесла к бегущей навстречу маме малыша. Девочка до сих пор не может сдержать слёз от пережитых волнений.

Владимир, отец Валентины, рассказал, что старается прививать своим детям неравнодушие и стремление помогать друг другу. У Вали пять братьев, и любой из них, уверена она, поступил бы так же.