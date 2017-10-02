Детские и юношеские спектакли покажет Санкт-Петербургский ТЮЗ в Иркутске

Санкт-Петербургский государственный театр юных зрителей им. А.А. Брянцева выступит в Иркутске в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Как 2 октября 2017 года сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, с 3 по 8 октября на сцене иркутского ТЮЗа им. А. Вампилова артисты Санкт-Петербургского театра покажут пять спектаклей: для детей – сказки «Белоснежка и семь гномов» Л. Устинова, О. Табакова и «Волшебник Изумрудного города» А. Волкова; для молодёжи – классические пьесы «Человек в футляре» А. Чехова, «Бешеные деньги» А. Островского, а также пьесу современного английского драматурга У. Расселла «Воспитание Риты» по мотивам знаменитой комедии Б. Шоу «Пигмалион», действие которой происходит в наши дни в одном из университетов на севере Англии. За пять дней состоится 13 показов.

Санкт-Петербургский государственный театр юных зрителей входит в число старейших детских театров России – он открылся в 1922 году, носит имя основателя – режиссёра, педагога, народного артиста СССР Александра Александровича Брянцева. В Иркутске театр выступит впервые.

Общероссийская программа «Большие гастроли» направлена на формирование общего культурного пространства России, расширение творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории. Она действует с 2014 года. В этом году в неё впервые вошли региональные театры. Среди них – три иркутских. В программе гастроли Иркутского областного театра кукол «Аистёнок» в Москве, Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова в Таганроге Ростовской области, Театра юного зрителя имени Вампилова во Владивостоке.

Фото с сайта правительства Иркутской области.