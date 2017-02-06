Дети-сироты из Усолья-Сибирского побывали на выставке в Иркутске благодаря помощи О. Кузнецова

В Иркутском областном краеведческом музее на выставке популярного во всем мире микроминиатюриста Анатолия Коненко побывали воспитанники Усольского центра помощи несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, благодаря поддержке депутата Законодательного собрания Иркутской области Олега Кузнецова. Об этом 6 февраля сообщает помощник депутата.

Ребята осмотрели около 200 работ, среди них изображения на рисовых и овсяных зёрнышках, самые маленькие в мире игральные карты, портрет Юрия Гагарина, логотип компании «Apple» на срезе зёрнышка яблока, самая маленькая в мире действующая мышеловка, а также классика жанра – «Караван верблюдов в игольном ушке» и «Подкованная блоха».

«Работы, представленные в музее, - настоящее чудо, созданное руками человека. Выполнить такую работу способен настоящий мастер, сложно представить, какое нужно иметь терпение и умение, чтобы такое создать. Хотелось бы сказать большое спасибо Олегу Николаевичу. Дети открыли для себя много нового и интересного», - рассказала воспитатель центра Татьяна Ракова.