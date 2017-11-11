Дети с аутистическим спектром в Иркутске ходят в кино и музей

Около 10-15 детей с расстройством аутистического спектра в Иркутске вместе с родителями посещают сеансы в кинотеатре «Художественный», где для них создают определённые условия. Кроме того, они ходят в Иркутский областной художественный музей. Об этом «Байкал Инфо» рассказала председатель региональной общественной организация родителей детей с расстройствами аутистического спектра «Иркутск аутизм» Лада Зюзюн,

Два раза в месяц проходят по два сеанса – для малышей и детей постарше. «Детей с ментальными расстройствами не водят на обычные сеансы в кино, потому что они испытывают большие сенсорные перегрузки, могут причинить неудобство другим зрителям из-за поведенческих расстройств, - рассказала Лада Зюзюн.- А в кинотеатре «Художественный» для нас убавляют звук, не выключают полностью свет, детям разрешено ходить по залу, выходить из него. Половина членов нашей организации решились привести детей в кино». Кроме того, руководство кинотеатра по своей инициативе снизило стоимость билета для особых зрителей, она составляет 100-150 рублей в зависимости от времени посещения. Примечательно, что на сеанс приходят и семьи со здоровыми детьми. Ближайший сеанс состоится 12 ноября.

Большую дружбу организация завязала с Иркутским областным художественным музеем. Для детей проводят адаптированные экскурсии и в основном зале музея, и в усадьбе Сукачёва. «Когда мы написали письмо в музей, ни на что особо не рассчитывали. А нас приняли как родных, учли все наши потребности. Сбылись наши мечты», - рассказала руководитель организации.