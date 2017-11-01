Детей из неблагополучных семей в Приангарье предложено кормить в школах без справок

В Иркутской области детей из неблагополучных семей, родители которых не озаботились получением справок для бесплатного питания в школе, предложено кормить без подтверждения дохода. Более 99% таких детей стоят на учёте, база по ним сформирована, как заметила уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Семёнова на рабочем совещании в Законодательном собрании 1 ноября 2017 года.

На совещании было отмечено, что с момента принятия изменений в закон «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей».существенно сократилось количество поданных заявлений на бесплатное питание. Ряд депутатов и представителей муниципалитетов выразили опасение, что в числе детей, оставшихся без горячих обедов, есть и дети из социально неблагополучных семей. Как заметил вице-спикер ЗС Андрей Лабыгин, необходимо во всём разобраться, возможно, есть недоработки на местах, при необходимости подготовить соответствующие поправки в закон. Депутат подчеркнул, что соблюдение принципа адресности мер социальной поддержки – это задача, поставленная федеральным центром и направленная, в том числе, на вывод теневой составляющей экономики.

Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Светлана Ивлева сообщила, что на 1 июня 2017 года бесплатно ели 96150 школьников, на 27 октября заявления поступили на питание 72708 человек. Средний показатель по области – 69%, практически такое сокращение и прогнозировалось при принятии закона. Вместе с тем, заметили депутаты, показатели муниципалитетов разнятся, например, в Усть-Удинском, Осинском, Ольхонском районах подано 116-137% заявлений, а в Казачинско-Ленском районе и ряде городов – 47-60%.

По мнению представителей Ангарского городского округа, в связи с тем, что информация о принятых изменениях доводилась до родителей разными способами в период летних каникул и отпусков, многие только в сентябре узнали о необходимости подготовки справок. Специалисты министерства отметили, что при этом не обязательно посещать учреждения социальной защиты, т.к. заявление на предоставление соответствующих справок можно направить почтой, а также в электронном виде. Представители Братска рассказали, что возникают проблемы по предоставлению справок в многодетных семьях, где работать может только один супруг. Было предложено это учесть при формировании поправок в областной закон. Участники совещания также отмечали необходимость организации выездной работы специалистов центра занятости.

Напомним, в мае 2017 года были приняты изменения в областной закон, которыми закрепилась обязанность законного представителя ребёнка представлять документы, подтверждающие размер доходов каждого члена многодетной и малоимущей семьи, в целях предоставления мер социальной поддержки и дальнейшего подтверждения права на их получение. Для соблюдения принципа адресности меры поддержки предоставляются при условии осуществления трудоспособными членами семьи трудовой или иной приносящей доход деятельности либо признания их безработными.

Подводя итог обсуждения, Андрей Лабыгин сообщил, что все высказанные замечания и предложения будут проанализированы, пройдут обсуждение на площадке Ассоциации муниципальных образований, после чего депутаты выйдут с поправками к закону. Предполагается, что вопрос будет рассмотрен на сессии ЗС в декабре.