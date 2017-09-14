Десятилетний мальчик пропал в Иркутской области

Полицейские и волонтёры ищут 10-летнего Данилу Плынского, который в 16.00 13 сентября 2017 года ушёл из дома в Свирске на прогулку и обратно не вернулся. Как сообщает 14 сентября пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, об исчезновении ребёнка заявила его мама и рассказала, что ранее из дома он не уходил. Приметы пропавшего: на вид 10-11 лет, рост 150 см, телосложение средней полноты, европейский тип лица, волосы прямые светло-русого цвета, глаза зеленые. Был одет: серый спортивный костюм, серая футболка, серая шапка, черные кроссовки.

На розыск без вести пропавшего ребенка мобилизованы инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные. Проверены возможные места пребывания мальчика, проводится опрос его родственников и знакомых. Полицейские осматривают дворы, парки и зоны отдыха. К поискам привлечены волонтеры.

Людей, располагающих какой-либо информацией о Даниле Плынском, просят обратиться по телефонам: 8(39573) 2-25-30, 02 (102 – с мобильного) или 8 (3952) 216464 (Бюро по розыску без вести пропавших ГУ МВД России по Иркутской области).

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.