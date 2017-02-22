Десять свалок и три убитые дороги отметили на картах ОНФ жители Иркутской области

Уже 10 несанкционированных свалок в Иркутской области обнаружено по проекту «Интерактивная карта свалок» (http://kartasvalok.ru/), запущенном в начале 2017 года Общероссийским народным фронтом. Об этом сообщил руководитель группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса иркутского штаба ОНФ Сергей Апанович 21 февраля 2017 года.

Для того чтобы разместить информацию на интерактивной карте, пользователю необходимо указать тип объекта, его примерный адрес, приблизительную площадь, описать суть проблемы, виды размещенных отходов и прикрепить фото свалки. Нужно указать свои ФИО и контактные данные. Сообщать призывают о незаконных и стихийных свалках. Обращения граждан рассматриваются экспертами ОНФ, которые организуют выездные мероприятия к указанным местам, и, если информация подтверждается, они принимают меры по ликвидации свалки, в этом процессе при желании может участвовать и гражданин, давший информацию.

ОНФ призывает также сообщать и об участках дорог, нуждающихся в ремонте. С начала 2017 года в России начал действовать сайт http://dorogi-onf.ru/. Это начальный этап реализации проекта «Карта убитых дорог/ Оценим качество дорог!», главной задачей которого является ремонт дорог с учетом мнения граждан и устранение аварийных участков дорог, об этом сообщил член регионального штаба ОНФ Сергей Батукаев. В рамках этого проекта также создается мобильное приложение, при помощи которого водителям будет еще удобнее сообщать об участках дорог, нуждающихся в ремонте.

Как рассказал Сергей Батукаев, с начала года поступила информация о трёх таких участках в регионе: один находится в Ангарске и два – в Усть-Илимске. Он отметил, что пока повышенное внимание уделяется участкам дорог, у покрытий которых истекает гарантийный срок.