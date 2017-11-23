Десять спортсменов Иркутской области стали мастерами спорта России

Источник: Байкал Инфо 23/11/2017 - 11:25

Десяти спортсменам Иркутской области присвоено звание «Мастер спорта России», сообщает 23 ноября 2017 года пресс-служба регионального министерства спорта.

На четыре мастера спорта России в Иркутской области стало больше в боевых единоборствах. Иркутянин Андрей Ляшенко получил это звание за успешное выступление на чемпионате Сибирского федерального округа по кудо, где он провёл четыре поединка и занял первое место. Анастасия Королева из Усть-Илимска – за золотую медаль на первенстве мира по кикбоксингу, Алексей Федотов – за первое место на всероссийских соревнованиях по тайскому боксу, Иван Морозов – за бронзовую медаль на первенстве России по тхэквондо.

Виктор Любимов и Юлия Иванова стали мастерами спорта в тяжелой атлетике, на чемпионате Сибири они завоевали серебряные медали, Ксения Кривошеева – по скалолазанию, в первенстве России она заняла второе место. Павел Чугунов стал мастером спорта по шашкам, соответствующий норматив он выполнил на всероссийском турнире по русским шашкам «Кубок Байкала» в Улан-Удэ. Александр Кузаков выполнил норматив мастера на чемпионате России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Марк Шкуратов - на чемпионате России по легкой атлетике (спорт глухих).

Мастером спорта международного класса по универсальному бою стал Иван Дусмеев. На открытом чемпионате Европы в Болгарии он поднялся на высшую ступень пьедестала.   

Метки: Иркутская область, Министерство спорта Иркутской области, Награды, Спорт, Россия
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