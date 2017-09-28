Депутаты думы Усть-Илимска признали работу мэра неудовлетворительной

Депутаты думы Усть-Илимска на заседании 27 сентября 2017 года поставили отчёту мэра Вакиля Тулубаева по работе за прошлый год двойку. Как сообщил «Байкал Инфо» источник в администрации города, депутаты задавали градоначальнику 37 вопросов и слушали его ответы почти пять часов. По итогам тайного голосования 12 из 14 депутатов (четыре человека вообще покинули заседание) признали работу мэра и его администрации неудовлетворительной.

Депутаты спрашивали у мэра, почему бывают перебои с доставкой воды в район Высотка, почему не создается муниципальная управляющая компания для обслуживания старых домов, от которых отказались частные компании, коснулись всех сфер. «Но создалось впечатление, что депутаты не ставили своей целью выяснить причину того, что пошло в городе не так, а просто хотели показать, что власть везде недорабатывает. Цель – досрочная отставка мэра», - сообщил источник в администрации.

Это была вторая за нынешний год попытка мэра отчитаться перед депутатами, во время первого отчёта, состоявшего 26 апреля, депутаты отказались его рассматривать, сославшись на то, что не успели изучить.