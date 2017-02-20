Депутат организовал незаконную рубку леса в Нижнеудинском районе

В Нижнеудинском районе задержали очередную банду нелегальных лесорубов. Как 20 февраля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, трое рабочих были задержаны с поличным на месте преступления. С нелегальной деляны, где они вели вырубку, изъяты трактор, бензопилы, а также готовая к транспортировке древесина, которая сейчас передана на ответственное хранение. В результате действий чёрных лесорубов лесному фонду причинён материальный ущерб, составивший более шестисот тысяч рублей.

Во время дальнейшей работы был установлен организатор рубки. Выяснилось, что к преступлению может быть причастен 66-летний местный житель, являющийся депутатом одного из муниципальных образований.

По данному факту следователями СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. В соответствии с санкцией статьи максимальное наказание за подобное деяние предполагает 7 лет лишения свободы.

Фото из архива пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.