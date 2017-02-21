Денис Мацуев даст в Иркутске пасхальные концерты
Пасхальные концерты Дениса Мацуева пройдут с 18 по 20 апреля 2017 года в Иркутском музыкальном театре им. М.Н. Загурского. Как 20 февраля сообщила пресс-служба театра, купить билет на концерт можно с 21 февраля в кассах театра: ежедневно с 10:00 до 20:00 в кассе, расположенной по адресу: ул. Седова, 29 или по телефону: 34-21-31; в кассе ТЦ «Версаль» в павильоне 3/1 или по телефону: 610-804; а также на портале yaidu.ru.
Сольный концерт Дениса Мацуева состоится 18 апреля, а 19 и 20 апреля в концертах примут участие победители открытого всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Денис Мацуев исполнит сонату №17 «Tempest» и сонату № 31 Бетховена, а также «Думку» Чайковского. Кроме того, музыканты проведут джазовый концерт.
Фото с сайта театра.
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