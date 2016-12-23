Деньги на тактильный глобус для слепых детей собирают в Иркутске

Объявлен сбор средств для покупки тактильного глобуса в школу-интернат для слепых и слабовидящих детей в Иркутске, об этом 21 декабря 2016 года на своей странице в Фейсбуке сообщила сотрудник областного художественного музея Наталья Гончаренко. По её словам, единственный на всю школу тактильный глобус буквально разваливается на глазах от ветхости, необходимо покупать новый.

«Представьте, что вам нужно к Новому году купить на один подарок больше. Сколько вы потратите на него - 200, 300 рублей? Тактильный глобус стоит 20 тысяч. Давайте сбросимся на доброе дело. Деньги можно кидать мне на карту - номер карты 4276 1800 1481 2431, привязана к телефону 89149384537. Я отчитаюсь по каждой переведенной сумме, а затем выложу фотографии, как мы передаем глобус в подарок школе», - пишет Наталья Гончаренко. За первый вечер было собрано около 11 тыс. рублей.

Напомним, Наталья Гончаренко в нынешнем году собрала средства на создание одной тактильной картины для незрячих посетителей. «Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Сейчас у нас появилась возможность изготовить еще одну тактильную картину уже в Иркутске в несколько иной технологии», - пишет она.