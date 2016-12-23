Деньги на тактильный глобус для слепых детей собирают в Иркутске

Источник: Байкал Инфо
23/12/2016 - 10:46

Объявлен сбор средств для покупки тактильного глобуса в школу-интернат для слепых и слабовидящих детей в Иркутске, об этом 21 декабря 2016 года на своей странице в Фейсбуке сообщила сотрудник областного художественного музея Наталья Гончаренко. По её словам, единственный на всю школу тактильный глобус буквально разваливается на глазах от ветхости, необходимо покупать новый.

«Представьте, что вам нужно к Новому году купить на один подарок больше. Сколько вы потратите на него - 200, 300 рублей? Тактильный глобус стоит 20 тысяч. Давайте сбросимся на доброе дело. Деньги можно кидать мне на карту - номер карты 4276 1800 1481 2431, привязана к телефону 89149384537. Я отчитаюсь по каждой переведенной сумме, а затем выложу фотографии, как мы передаем глобус в подарок школе», - пишет Наталья Гончаренко. За первый вечер было собрано около 11 тыс. рублей.

Напомним, Наталья Гончаренко в нынешнем году собрала средства на создание одной тактильной картины для незрячих посетителей. «Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Сейчас у нас появилась возможность изготовить еще одну тактильную картину уже в Иркутске в несколько иной технологии», - пишет она. 

Метки: Жизнь, Благотворительность, Иркутская область, Образование
Также в рубриках: 
Призерами российской «Студвесны» стали творческие коллективы ИрНИТУ
Началась благотворительная подписка на журнал «Сибирячок» для детей
Иркутяне собрали на благотворительном вечере более 190 тыс. рублей на помощь животным
Бюрократическая нагрузка на учителей может сократиться в школах Иркутской области
Победителями конкурса «Молодые дарования России» стали жители Иркутской области
Исключить из фида:  0