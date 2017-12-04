Деньги на ремонт всех коррекционных школ для детей с инвалидностью выделят в Иркутской области

Байкал Инфо , 04/12/2017 - 16:47 , Текст: Дунина Кристина , Образование, Соцзащита, Деньги , Брилка Сергей, Семенова Светлана, Лобков Артём , Законодательное собрание Иркутской области , #Иркутская область

Все коррекционные общеобразовательные учреждения Иркутской области, где живут и учатся дети с нарушениями здоровья, необходимо капитально отремонтировать и оснастить новым оборудованием в ближайшие 1-2 года. С такой инициативой выступил председатель Законодательного собрания Сергей Брилка на заседании фракции партии «Единая Россия» в ЗС 28 ноября 2017 года. Спикер рассказал, что в региональный парламент обратилась уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семёнова, которая попросила выделить из бюджета на эти цели 221 млн рублей. 

Ранее Светлана Семёнова продемонстрировала Сергею Брилке фотографии, на них запечатлены условия, в которых приходится жить детям. «Ситуация, конечно, аховая. Ребятишки спят на каких-то панцирных двухъярусных металлических кроватях производства 1910 года, чтобы подняться туда, нет лесенок. Оборудование пищеблоков, оборудование для занятий в школах очень плохое», – сказал спикер.  

«Когда мы вместе с председателем правительства начали рассматривать вопрос, то поняли, что этой суммы недостаточно, чтобы привести в надлежащее состояние все коррекционные школы. Мы договорились эту тему совсем не выпускать из поля зрения, сейчас 30 млн включить в бюджет. Попросили, чтобы эти деньги скоординировали и направили на 1-2 школы. Не надо разбрасываться, потому что не получится этими деньгами закрыть все проблемы», – рассказал Сергей Брилка. И добавил, что, возможно, на ремонт всех учреждений потребуется около 1 млрд рублей.

Спикер предложил два варианта решения проблемы: во-первых, закрепить за каждой крупной компанией, заключившей с  Иркутской областью социальное соглашение, 1-2 школы, чтобы эти компании перечисляли средства на их ремонт и оснащение. Во-вторых, если первый вариант не найдёт одобрения у губернатора, то при весенней корректировке бюджета-2018 выделить максимально возможную сумму для коррекционных школ. «Мы можем за год-два решить эту проблему в Иркутской области на 10 лет минимум», - отметил спикер. 

«Дело не только в оборудовании, – прокомментировал депутат Артём Лобков. – Есть ещё серьёзный вопрос ремонта зданий. По своему избирательному округу знаю, что по 200-300 тыс. рублей выделяют на ремонт всего учреждения, даже не могут  косметический ремонт провести. Этот вопрос нужно поставить на контроль». 

  • Дунина Кристина

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