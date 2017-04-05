Деньги на покупку жилья дадут двум спортсменкам из Иркутской области

Источник: Байкал Инфо
05/04/2017 - 16:10

Субсидию на приобретение или строительство жилья получат две спортсменки в Иркутской области. Как 5 апреля 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заместителя министра спорта Иркутской области Павла Богатырева, субсидию получат заслуженный мастер спорта России по универсальному бою и мастер спорта международного класса по рукопашному бою, десятикратная чемпионка мира по универсальному бою и чемпионка мира по рукопашному бою Ольга Сафронова, а также мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Ольга Адамович. Об этом сообщил

«Предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья – один из видов социальной поддержки спортсменов и их тренеров, предусмотренной в Иркутской области. Основная цель – поощрить спортсмена, внесшего весомый вклад в развитие физической культуры и спорта в Приангарье и защищающего честь Иркутской области и России на соревнованиях высокого уровня», – отметил Павел Богатырев. 

Ольга Адамович в прошлом году стала чемпионкой Европы в Чехии и бронзовым призером чемпионата мира в США. В 2017 году она выиграла чемпионат России в весовой категории до 72 кг. В настоящее время спортсменка готовится к чемпионату Европы, который пройдет с 10 по 14 мая в городе Малага в Испании. Кроме того, в этом году Ольге Адамович предстоит представлять Россию на Всемирных играх в Польше. Ольга Сафронова в этом году стала лауреатом национальной премии Российского союза боевых искусств «Золотой пояс» в номинации «На службе Отечеству». 

Социальная выплата предоставляется спортсменам – членам спортивных сборных команд России, занявшим призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных олимпийских играх, чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, чемпионатах России по видам спорта, признанным Международным олимпийским комитетом, и их тренерам, нуждающимся в жилье и проживающим на территории Иркутской области.  В этом году на эти цели в государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено почти 4 млн рублей. Всего с 2011 по 2017 год улучшить жилищные условия смогли 25 человек. 

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Общество, Деньги, Иркутская область, Министерство спорта Иркутской области, Правительство Иркутской области, Недвижимость, Спорт
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