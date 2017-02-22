Деньги на памятник первостроителям Ангарска собрали в гимназии №1

Ученики гимназии №1 в Ангарске собрали 30 тыс. рублей на памятник воинам-победителям, первостроителям города, продавая блины, домашнюю выпечку, поделки и сувениры во время масленичной благотворительной ярмарки. Как сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа, собранные деньги ребята направили в фонд сбора средств на строительство монумента.

«Наша гимназия много лет работает по программе «Я – ангарчанин», поэтому коллектив инновационного учреждения считает своим долгом поддержать общегородское мероприятие», – сказала директор гимназии №1 Людмила Раевская.

Как рассказал педагог-организатор гимназии №1 Андрей Трусов, идею проведения ярмарки и ученики, и родители, и преподаватели, встретили с вдохновением: «Всех сплотила одна цель: создание в нашем городе монумента воинам-победителям, первостроителям Сбор средств на памятник стал действительно народным проектом, в котором участвуют все от мала до велика».

Напомним, народный сбор средств на памятник воинам-победителям, первостроителям Ангарска, работы над которым уже ведутся в подмосковном Жуковском, продолжается. Уже собрано 11 млн рублей. Стоимость памятника – 18 млн рублей.

Для более комфортного и быстрого внесения средств есть две платежные схемы. Первый способ – через смс на короткий номер 3443. В сообщении необходимо набрать слово «ПАМЯТНИК» и через пробел указать сумму пожертвования.

Второй способ – перечислить деньги с помощью банковской карты на сайте http://народныйпамятник.рф.

Фото с сайта администрации Ангарского городского округа.