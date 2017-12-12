Деньги можно получить за информацию о воровстве электроэнергии в Иркутской области

Горячую линию, куда можно сообщить о воровстве электроэнергии в Иркутской области, открывает Иркутская электросетевая компания. Как 12 декабря сообщила пресс-служба компании, за информацию о фактах незаконного и бездоговорного потребления электроэнергии, которую нужно сообщать по телефону: 8 (3952) 792-480, обратившиеся смогут получить вознаграждение от 500 до 3000 рублей.

Компания держит на особом контроле вопрос бездоговорного потребления электроэнергии, так как незаконное энергопотребление нередко становится причиной перегрузок в работе энергосистемы, а также пожаров в частных домах. Кроме того, украденная энергия списывается на потери в сетях, а значит, в конечном счете, оплачивается добросовестными потребителями.

Для борьбы с нарушителями ОАО «ИЭСК» совместно с представителями муниципальных властей и правоохранительных органов проводит специальные рейды по выявлению незаконных подключений к электрическим сетям и бездоговорному потреблению. Другое направление – информационное сотрудничество с бюро кредитных историй, в рамках которого компания передает информацию о недобросовестных потребителях в национальную базу кредитных историй, что затрудняет получение кредитов. Компания рассчитывает, что горячая линия позволит выявить и ликвидировать дополнительные очаги бездоговорного потребления.

Процедура приема сообщений на горячую линию регламентируется стандартом ОАО «ИЭСК» «Порядок работы персонала ОАО «ИЭСК» по выявлению, фиксации, расчету и взысканию объема неучтенного (бездоговорного) потребления электрической энергии», учитывает статьи Гражданского и Налогового кодексов РФ.