Деньги для поддержки малого бизнеса просят Куйтунский и Тулунский районы

Разработать механизм поддержки малого бизнеса в районах Иркутской области предложили депутаты дум поселений Куйтунского и Тулунского районов. Во время семинара, организованного Законодательным собранием 20 октября 2017 года в Куйтуне, один из депутатов заявил, что предприниматели нуждаются в поддержке, однако в районных фондах поддержки малого бизнеса недостаточно средств на эти цели, поэтому они просят увеличить финансирование из регионального бюджета.

«Сейчас большие деньги идут в фонд поддержки предпринимательства Иркутской области, который выдает кредиты предпринимателям. Но есть ещё и мелкие районные фонды, которым тоже было бы замечательно увеличить кредитный портфель, потому что они на местах предпринимателям эту поддержку оказывают. Если вы предоставите данные средства на пополнение нашего кредитного портфеля, то улучшите ситуацию в районе», – сказал народный избранник

Депутат Законодательного собрания Геннадий Нестерович отметил, что у районных фондов есть механизм увеличения своих средств – через Корпорацию развития Иркутской области. «Эта тема, которую депутаты постоянно будируют, – уточнил парламентарий. – В КРИО 1,9 млрд рублей были заложены для поддержки среднего и малого бизнеса. Плюс из этого фонда 100 млн рублей направили в новую структуру, которая должна оказывать вам поддержку. В ближайшее время мы направим материалы в прокуратуру, чтобы проверить, как эти деньги работают».