Денег на капремонт, зарплаты бюджетникам и машины скорой помощи добавили в бюджет Приангарья

В бюджет Иркутской области добавили денег на строительство, капремонт социальных объектов и зарплаты бюджетникам. Как 10 ноября 2017 года на сессии Законодательного собрания сообщила министр финансов Наталия Бояринова, дополнительные деньги появились за счёт уточнения налоговых поступлений от крупнейших предприятий региона, которые до конца года направят 3,8 млрд рублей. С учётом этих средств доходы Иркутской области увеличились до 131,5 млрд рублей, расходы – до 139,3 млрд рублей, дефицит – 8 млрд рублей. Уровень государственного долга на 1 января 2018 года составит 25,9 млрд рублей.

Целевые расходы Иркутской области были увеличены на 331,8 млн рублей, в первую очередь за счет средств резервного фонда Российской Федерации, которые были направлены на ликвидацию последствий лесных пожаров, выплаты погорельцам и содержания пунктов их временного размещения. Кроме того, дополнительные расходы связаны с необходимостью поддержки муниципальных образований: так, на сбалансированность местных бюджетов и на выполнение ими своих обязательств дополнительно направят 2 млрд рублей. Председатель бюджетного комитета ЗС Наталья Дикусарова обратилась к правительству с просьбой от глав и мэров – как можно быстрее оформить все документы, чтобы деньги пришли в местные бюджеты как можно раньше.

На завершение строительства и капремонта объектов, которые находятся в высокой степени готовности, направят дополнительно 551 млн рублей. Это позволит ввести их в эксплуатацию в первой половине 2018 года. 941 млн рублей разделят между муниципалитетами по субвенциям на общее и школьное образование. Кроме этого, 346 млн рублей направят ресурсоснабжающим организациям, чтобы возместить выпадающие расходы за предоставление услуг в сфере электро-, тепло- и водоснабжения, водоотведения. На 700 млн рублей увеличивается финансирование дорожного фонда Иркутской области, в основном за счёт дополнительных отчислений от акцизов на нефтепродукты. На приобретение автомобилей скорой медицинской помощи класса А для труднодоступных территорий в бюджете закладывается 150 млн рублей.

Наталья Дикусарова отметила, что во втором чтении было одобрено несколько важных поправок, которые поступили от губернатора и депутатов. Все они касаются социальных объектов. Например, заложено софинансирование на строительство школы в микрорайоне Китой в Ангарске, завершение строительства двух детсадов и физкультурно-оздоровительного комплекса в Иркутске, оснащение оборудованием и инвентарем детсада в Черехово, а также на переселение людей из ветхого и аварийного жилья в нескольких муниципалитетах.