День Победы в Иркутске отметят более 100 раз

В Иркутске пройдет более ста мероприятий, посвященных празднованию 9 мая. Как 5 апреля 2017 года сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на слова председателя комитета по социальной политике и культуре Татьяны Эдельман на заседании организационного комитета по подготовке к празднику, с 15 апреля начнется работа информационного центра акции «Бессмертный полк», он будет размещен по адресу: ул. Горького, 40, кабинет №17. C 24 апреля стартует всероссийская акция «Георгиевская ленточка» – в Иркутске будет роздано 10 тысяч лент.

Кроме того, на 9 мая планируется торжественное прохождение подразделений Министерства обороны России и силовых структур Иркутского гарнизона, показательные выступления курсантов ВСИ МВД России, личного состава подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии России по Иркутской области, народные гуляния в сквере имени Кирова, на площади у памятника Александру III и в округах. Завершится праздник традиционно салютом. В день празднования 9 мая муниципальный общественный транспорт будет работать до 24:00, в усиленный режим работы перейдут коммунальные службы, полиция и сотрудники ГИБДД.

Украшать Иркутск ко Дню Победы начнут с 14 апреля. На заседании оргкомитета была утверждена праздничная символика – в этом году основными символами праздничного оформления станут «Вечный огонь» и цветок тюльпана. Сохранены традиционные для Дня Победы цвета и элементы. На тематических плакатах будут использованы фотографии с изображениями фронтовиков и Парада Победы на улицах Иркутска. Всего в городе будет размещено более 100 различных праздничных конструкций. Также к майским праздникам в городе будут приведены в порядок мемориалы, памятники, обелиски, мемориальные доски и воинские захоронения.

«Рассчитываю на четкую и слаженную работу всех городских служб и подразделений. День Победы – один из самых значимых праздников для нас, – подчеркнул мэр Иркутска Дмитрий Бердников. – Уверен, общими силами мы сможем организовать и провести 9 мая на самом высоком уровне».

Фото с сайта администрации Иркутска.